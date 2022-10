Oxfam: ogni anno 189 milioni di persone vengono colpite da eventi climatici estremi nei paesi poveri

Il Report contiene anche un appello urgente ai leader mondiali in vista della Cop27 di novembre per un accordo sul finanziamento di perdite e danni subiti dai Paesi più vulnerabili. Complessivamente, 55 tra i Paesi più poveri al mondo hanno subito perdite economiche da eventi climatici estremi per 500 miliardi di dollari nei primi 20 anni del secolo.

Nei Paesi poveri 189 milioni di persone ogni anno sono colpite da disastri climatici. Si tratta di Paesi a basso reddito che pagano il prezzo più alto della crisi climatica, mentre aumentano le emissioni inquinanti e i profitti delle aziende (BP, Shell, Chevron, Exxon Mobil, Total e Eni) che producono energia da combustibili fossili. Nella prima metà del 2022 i profitti realizzati da 6 tra le principali multinazionali fossili superano per 70 miliardi di dollari il costo complessivo degli eventi climatici estremi nei Paesi in via di sviluppo.

Critica, nel Rapporto, appare la situazione in Africa orientale, a causa della terrificante siccità che ha colpito i paesi dell'area, e in Pakistan dove le catastrofiche inondazioni di quest'anno hanno colpito direttamente almeno 33 milioni di persone e i costi sono stati stimati in oltre 30 miliardi di dollari. Eppure l'appello umanitario delle Nazioni Unite per le alluvioni è stimato in appena 472,3 milioni di dollari (poco più dell'1% del necessario) e finanziato solo per il 19%.

Una risposta del tutto insufficiente per aiutare milioni di persone che hanno perso i loro mezzi di sostentamento, stretti nella morsa di fame, malattie, conseguenze psicologiche del disastro. Il Pakistan sarà costretto a richiedere un altro prestito al FMI per riprendersi dalle inondazioni. Se venisse istituito un fondo ad hoc per il finanziamento delle perdite e dei danni, risorse nuove e addizionali potrebbero arrivare sotto forma di sovvenzioni, per garantire che il Paese non sia gravato da nuovo debito all'indomani di un disastro causato dal clima.