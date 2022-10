Pacco con liquido sospetto, malori in un ufficio postale di Torino

Alcune persone hanno accusato malori nel centro meccanizzato per lo smistamento delle Poste alla periferia di Torino, che sarebbero da attribuire al liquido contenuto in un pacco consegnato. È accaduto nella sede di via Reiss Romoli, alla periferia nord della città. Sul posto sono intervenute ambulanze, vigili del fuoco e forze dell'ordine.

Sarebbero una decina le persone che hanno accusato lievi malori, 47 sono state messe in isolamento, per precauzione, ma nessuno ha accusato sintomi, secondo quanto si è appreso. I primi rilievi effettuati dalla squadra specializzata Nbcr (nucleare-biologico-chimico-radiologico) hanno escluso che il liquido sospetto possa essere pericoloso per la salute.