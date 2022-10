Pallanuoto paralimpica, Rari Nantes Florentia vince la Coppa Italia

La Florentia batte la Lazio e alza per la seconda volta consecutiva la Coppa Italia di pallanuoto paralimpica. Un bis arrivato a margine di una due giorni tutto cuore e grinta che ha visto i ragazzi di Laura Perego e Gloria Giachi, battere in semifinale Il Centro Sportivo Portici per 12 a 9, e la Lazio padrone di casa, 10 a 6 nella finalissima valida per il titolo di campione d’Italia.

Per la Florentia - già bronzo nazionale all’ultimo campionato italiano - la soddisfazione di aver centrato il bis che gli vale il pass per la finalissima di Super Coppa Italiana, in programma ad Ostia il prossimo Dicembre, contro i campioni d’Italia della Water Sport Napoli Lions.