Pallanuoto, World League SuperFinal: il Setterosa a Tenerife, oggi l'Italia sfida il Canada

In acqua alle 13 per mettere in cassaforte i primi punti contro il Canada. Tutti davanti alla tv, al pc, al tablet, allo smartphone dalle 12.50 (in diretta su Rai Sport+ HD e in streaming in simulcast su RaiPlay e rainews.it).



Da oggi al 6 novembre le Azzurre saranno impegnate nella Super Final della World League. Scenario è la piscina del Real Club Nautico di Santa Cruz di Tenerife, nelle Canarie.

Il commissario tecnico Carlo Silipo ha confermato il gruppo in toto. Quindici le giocatrici convocate per proseguire la scia positiva di una squadra competitiva e continuare nel percorso di crescita.

Dopo il quarto posto iridato di Budapest a luglio e il bronzo europeo conquistato a Spalato lo scorso settembre, il Setterosa chiude ufficialmente la stagione con la SuperFinal della World League: unico trofeo che manca nella bacheca della nazionale azzurra femminile. Per la Nazionale, arrivata domenica in Spagna, in programma due sedute d’allenamento al giorno e un piccolo test contro le iberiche.

"Fisicamente le ragazze stanno bene, purtroppo - ha affermato il commissario tecnico in vista delle finali - “ le ho potuto vedere solo tre giorni da settembre, ma vogliamo cercare di confermare quanto di buono fatto al Mondiale e all’Europeo. Sarà importante non sbagliare le partite con Canada e Olanda per poi giocarci le nostre carte.”

Le atlete convocate: Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste), Silvia Avegno (Matarò), Caterina Banchelli (RN Florentia), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Agnese Cocchiere, Sofia Giustini, Domitilla Picozzi e Luna Di Claudio (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Dafne Bettini e Aurora Condorelli (L’Ekipe Orizzonte).

“Ci aspetta l'ultimo impegno di una stagione lunga e piena di appuntamenti e gratificazioni; il nostro obiettivo - ha continuato Silipo - è confermare quanto di buono fatto la scorsa estate prima ai Mondiali a Budapest e successivamente agli Europei a Spalato. Il girone è molto difficile: non ci sono partite facili e sono tutte ravvicinate, senza soste. E' importante - ha concluso - l'approccio alla competizione: sarà fondamentale battere Canada e Olanda per poter accedere in semifinale; gli Stati Uniti rimangono i favoriti assoluti del torneo”.

Tutti i match del Setterosa saranno visibili in diretta su Rai Sport+ HD e in streaming in simulcast su RaiPlay e rainews.it.

Il calendario dell'Italia

Le Azzurre giocheranno nel girone A.

Italia - Canada: mercoledì 2/11 alle 13

Italia - Olanda: giovedì 3/11 alle 11.20

Italia - Stati Uniti: venerdì 4/11 alle 13

Le prime due accedono alle semifinali