SuperLega, derby lombardo tra Monza e Milano: entrambe in cerca di riscatto

Anche la 2 giornata di Superlega propone incontri di cartello, come il derby che si giocherà tra Monza e Milano, tutte e due le formazioni lombarde, partite con una sconfitta e con voglia di riscatto.

La tegola per Monza è che chissà per quanto non avrà il neo arrivato brasiliano "Cachopa": infortunato al ginocchio, il regista della nazionale verdeoro, ha messo nei guai la squadra di Eccheli che ora dovrà tornare probabilmente sul mercato alla ricerca di un nuovo palleggiatore, anche per mettere nelle migliori condizioni l'opposto tedesco Grozer.

Sconfitta a Perugia, Monza proverà a prendersi qualche soddisfazione: il roster è buono, oltre al campione del mondo Gianluca Galassi, il libero Federici e il canadese Maar.

Per Milano, che ha vinto lo scorso anno tutte e due le sfide, l'attesa è per il neo arrivato iraniano Ebadipour che dovrebbe far fare il salto di qualità alla formazione di Roberto Piazza. Dopo la sconfitta con Cisterna, però Milano vuole rifarsi anche grazie sull'apporto di un capitano esperto come Matteo Piano, sull'opposto francese Patry e sul giapponese Ishikawa.

Di livello anche l'altro anticipo, classica tra la sorprendente Verona di Rado Stoytcev Rok Mozic (che ha battuto alla prima Piacenza) e Trento, che con Michieletto, Lavia e Sbertoli, i medagliati del mondiale, è tra le favorite nella corsa per tutto trofei.