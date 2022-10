Oggi riparte la SuperLega, in campo i campioni d'Italia di Civitanova

Sotto il segno del Mondiale appena vinto, riportato a casa dopo 24 anni, riparte la nuova stagione di SuperLega. Sara un campionato ancora più affascinante, ricco di stelle e di giovani che finalmente torneranno a mettersi in luce nel torneo più bello del Mondo.

Primo week end ad alto rischio sicuramente per i campioni d'Italia della Lube Civitanova. Sempre l'ex ct della Nazionale al comando, Gianlorenzo Blengini e un roster ringiovanito. Con De Cecco in regia, spazio definitivamente a Yant (anche se ancora in ritardo) e Garcia, con un Ivan Zaytsev, voglioso di fare bene dopo l'esclusione dalla maglia azzurra, riportato in posto 4, schiacciatore-ricevitore.

Sul campo di Taranto, soprattutto all'esordio, sarà difficile per tutti. La formazione di Vincenzo Di Pinto ha le migliori risorse in Falaschi in regia e il giovane Stefani da opposto. Panchina più lunga con l'arrivo di esperti cone Antonov e il canadese Loeppky.

Tra le favorite, dopo un anno di finali e una supercoppa in bacheca, la Trento dei Nazionali Michieletto, Lavia e Sbertoli. L'esordio domenica contro chi è tornato in Superlega, l'Emma Villas Siena. Ottimo roster, due centrali di peso Ricci e Mazzone, Pinali, uomo d'oro, come opposto e soprattutto un capitano campione come il serbo Nema Petric.

Giornata da seguire soprattutto per le Big che dovranno partite subito bene. Piacenza e Perugia, roster di fenomeni, quest'anno non possono sbagliare nulla visto quanto hanno investito. A Piacenza Simon, Lucarelli e Yuri Romanò. A Perugia, con Giannelli, ci sarà per la prima volta la stella polacca Semeniuk.

Oggi alle 19 Gioiella Prisma Taranto - Cucine Lube Civitanova in diretta su Rai Sport + HD, e in streaming su rainews.it.

Domani alle 18 Itas Trentino - Emma Villas Aubay Siena sempre su Rai Sport + HD, e in streaming su rainews.it.