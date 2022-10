Superlega volley, oggi alle 18 sfida tra campioni del mondo: Trento - Siena

Alla BLM Group Arena di Trento debutto stagionale per l’Itas Trentino Volley che affronta in casa l'Emma Villas Aubay Siena nel match valido per il primo turno di regular season. I neo-campioni del mondo Alessandro Michieletto, Daniele Lavia e Riccardo Sbertoli incroceranno lo sguardo con Giulio Pinali, da quest'anno in terra toscana. Obiettivi diversi in un campionato, quello di Superlega, lungo e difficile.

La squadra di casa ha un anno di esperienza sulle spalle, di finali giocate e una Supercoppa vinta. La squadra di Angelo Lorenzetti potrà contare su un gruppo che si conosce a memoria, con capitan Kaziski sempre pronto e un nuovo innesto molto interessante come l'ex Monza, Donovan Dzavoronok.

I senesi puntano alla salvezza, obiettivo che possono raggiungere contando su giocatori di prestigio, tra i tanti i centrali Ricci e Mazzone, un opposto iridato dal nome Giulio Pinali e un capitano campione come il serbo Nemanja Petric.