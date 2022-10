Superlega pallavolo, la 'giovane' Verona attende una Taranto in difficoltà

Sarà un week end di fuoco quello della 4a giornata. Siamo solo all'inizio della stagione ma già i punti cominciano a diventare pesanti.

Nell'anticipo Verona, 4 punti in classifica, in casa ospiterà Taranto (3 punti) al suo secondo anno in Superlega. Verona ha un grande progetto ed è guidata da un tecnico esperto e vincente come il bulgaro Radi Stoycev.

La società scaligera quest'anno punta sui giovani, sul talento sloveno Rok Mozic, su due centrali italiani Mosca e Cortesia e sul russo, vera novità delle prime giornate, Sapozhkov, classe 2000 e 220 di altezza.

Per Taranto, inizio sofferto, il regista Falasci non è al top della condizione ma la squadra di Di Pinto ha a disposizione un roster rafforzato rispetto all'anno scorso, con il giovane opposto Stefani confermato e titolare e - oltre l'esperienza di Aimone Alletti al centro - anche quella dello schiacciatore neo arrivato Oleg Antonov.

A Padova domenica invece arriverà la capolista Perugia, match sulla carta interessante soprattutto per l'avvio a sorpresa di Padova. La squadra è stata rinnovata con innesti che al momento sembrano essere azzeccati. In regia c'è l'esperienza di Davide Saitta, per farsi le ossa da Verona si è trasferito lo schiacciatore bulgaro Asparuhov e la squadra di Cuttini in questo avvio ha collezionato 4 punti, con due vittorie e una sconfitta. Perugia è ancora più forte rispetto alla passata stagione. È arrivato lo schiacciatore fuoriclasse polacco Semeniuk e oltre Leon, tornato a disposizione, ci sono le mani fatate del regista della nazionale Simone Giannelli. In più, ennesimo cambio in panchina: alla corte del presidente Sirci è arrivato in Umbria l'esperto Andrea Anastasi, tornato ad allenare in Italia.