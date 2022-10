Superlega pallavolo, il bigmatch tra l'Itas Trentino e la Lube Civitanova

I padroni di casa dopo la seconda sconfitta stagionale (a Piacenza) sono bloccati a 4 punti e non avranno ancora a disposizione il regista titolare campione del mondo Riccardo Sbertoli (infortunio agli addominali).

L'attacco sarà una delle armi della squadra di Lorenzetti che oltre al capitano Kaziski avrà assieme a Michieletto e Lavia anche lo schiacciatore neoarrivato Dzavoronok.

Civitanova arriva da una bella vittoria in casa con Modena, sono 7 i punti in classifica grazie anche al rientro in squadra del cubano Marlon Yant. In grande momento di forma Ivan Zaytsev che ha rischiato di lasciare quest'anno la Lube ed invece sa quando e iniziata la stagione è tra i migliori in campi. Come del resto l'italoargentino Luciano De Cecco

Ex storico della sfida il centrale Marko Podrascanin, 8 stagioni a Civitanova e confermato ancora quest'anno a Trento.

Trento è in emergenza e dovrà sostenere due gare terribili nel giro di pochi giorni, anche se nel match con Civitanova l'Itas Trentino potrà contare sul pubblico di casa.

Per Civitanova di Chicco Blengini, campione d'Italia in carica, sarà una stagione nuova, con tanti giovani e un percorso tutto da scoprire, senza la pressione di essere la squadra favorita per vincere tutto.