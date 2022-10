Alle 20.30 Valsa Group Modena - Itas Trentino. L'analisi del match e dove vederlo

Infrasettimanale di lusso, altra classica della Superlega. Nell'anticipo dell'11esima, nel tempio del volley, il Palapanini, la Modena di Andrea Giani affronta l'Itas Trentino dei giovani azzurri, Michieletto e Lavia. Voglia di riscatto per i gialli di Modena dopo la sconfitta al tie-break contro Milano. Per Trento, reduce da una gara intensa, anche questa vinta al quinto contro Cisterna, l'obiettivo di fare ancora punti utili per rimanere nelle zone importanti della classifica.

Sarà più che un test, perché sia Modena che Trento saranno tra le magnifiche 4 della Supercoppa italiana che si giocherà lunedì e martedì prossimo a Cagliari.

Lo scorso anno fu proprio la formazione di Lorenzetti ad aggiudicarsi il primo trofeo della stagione... Ma il campionato, si sa, e tutt'altra cosa. Modena punterà sulla distribuzione di Bruno e sulle giocate del campione olimpico Ngapeth e su quelle del giovane Rinaldi. Per Trento, l'opportunità di vincere in big match accompagnata dal grande spirito di squadra, e dal talento e dal supporto del capitano bulgaro Matey Kazijski.