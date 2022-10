Superlega, Perugia prova il colpo a Padova. Guarda la diretta streaming

Quarta giornata di Superlega di Pallavolo. Oggi pomeriggio alle 18 la sfida tra Padova e Perugia.

L'allenatore dei veneti, Jacopo Cuttini, mette in guardia i suoi: “Perugia ha tantissime soluzioni offensive e una battuta aggressiva. Dovremo limitare i pericoli sui loro migliori battitori, abbiamo lavorato molto in settimana sulla ricezione, anche per cercare di prolungare le azioni e creare delle soluzioni in contrattacco. Abbiamo le idee chiare su cosa fare, domani vedremo se verremo premiati”.

Due vittorie nelle prime tre gare di campionato per i ragazzi di coach Cuttini che hanno saputo avere la meglio di due club di rango come Modena e Civitanova. Padova viene dallo stop della terza giornata e Cisterna e, di fronte al proprio pubblico, avrà certamente sete di riscatto.

“Per noi che siamo un gruppo giovane avere un pubblico così presente è fondamentale – aggiunge il capitano Marco Volpato – I giovani vivono di carica, con una bella giocata si esaltano, quindi può fare solo che bene avere tanta gente che ci incita durante la partita, in particolare quando si affrontano squadre di livello così alto”.

Perugia è a caccia della quarta vittoria in campionato. Per il libero bianconero Massimo Colaci “Padova è una squadra che gioca bene, ricca di entusiasmo, che regala poco e con caratteristiche secondo me ben precise a partire dal servizio. Hanno degli ottimi battitori in salto, penso in particolare a due giocatori, ed hanno dei centrali molto bravi nella battuta flot. Cercheranno sicuramente di metterci in difficoltà per farci giocare qualche palla alta in più, dovremo essere pazienti e molto bravi a giocare le azioni lunghe”.

Ventidue i precedenti tra le due formazioni. Diciannove le vittorie della Sir Safety Susa Perugia, tre le affermazioni della Pallavolo Padova. L’ultimo confronto diretto lo scorso 20 febbraio nel match di ritorno della regular season 2021-2022 con vittoria dei bianconeri al PalaBarton 3-1 (19-25, 25-22, 25-22, 25-13).