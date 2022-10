Superlega di pallavolo, stasera è Civitanova - Modena

Sara una domenica di sfide di alto livello, segno sempre più dell'altissimo livello che anche quest'anno c'è in Superlega.

La prima gara tra la Cucine Lube Civitanova, che arriva da una sconfitta con Padova, e Valsa Group Modena che invece ha superato in casa Piacenza. C'è grande rivalità, 59 vittorie per la Lube e 43 per la squadra di Giani. Stessi punti in classifica (4) e un obiettivo non perdere contatto con l'alta classifica. Fondamentale una vittoria sia per Civitanova che per Modena. Sarà anche la sfida degli ex: Bruno il regista brasiliano nelle marche ha vinto tanto, come il centrale serbo stankovic che alla Lube è cresciuto. Dall'altra parte, quella in casa Modena, Ivan Zaytzev, è stato anche capitano dei Gialli e il centrale campione del mondo, Simone Anzani. Coach Blengini non ha in perfette condizioni il cubano Yant, mentre Giani potrebbe far esordire lo schiacciatore francese Marechal.

Nella sfida serale la Gas Sales Bluenergy Piancenza, che aveva perso al tie break proprio il match con Modena al Palapanini dovrà rinunciare a Leal che ha svolto in settimana un lavoro differenziato. Anche questo è un match ad alto rischio per la Banda Bernardi, che ha un solo punto in fondo alla classifica. Il punto di forza, già ben inserito in casa Piacenza, è l'opposto azzurro Juri Romano ma di fronte ci sarà l'Itas Trentino dei giovani azzurri Michieletto e Lavia. Nella squadra di Lorenzetti (che ha perso al tb l'ultima gara a casa di Verona) però non ci sarà il regista Riccardo Sbertoli (problema agli addominali). Vengono, Piacenza e Trento, tutte e due da una sconfitta al quinto set, dopo gare combattute. Per Trento una sola sconfitta in 11 gare giocate con Piacenza. Un ex per parte: il campione brasiliano Ricardo Lucarelli e l'opposto Gabriele Nelli.l, tornato a Trento in questa stagione.