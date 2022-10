Papa Francesco: "Basta violenza, ricreare convivenza pacifica”

“In questi giorni il mio cuore è sempre rivolto al popolo ucraino, specialmente agli abitanti delle località sulle quali si sono accaniti i bombardamenti. Porto dentro di me il loro dolore, e per intercessione della Santa Madre di Dio lo presento nella preghiera al Signore. Egli sempre ascolta il grido dei poveri che lo invocano. Possa il suo spirto trasformare i cuori di quanti hanno in mano le sorti della guerra, perché cessi la violenza e si possa ricostruire una convivenza pacifica nella giustizia". Sono incessanti le parole del Papa che anche oggi all’udienza generale in Piazza San Pietro, ha invocato la pace. Instancabile quando attraversando la Piazza sulla papamobile con 5 bambini, ha ricordato che "oggi abbiamo in noi questo desiderio forte di una civiltà di pace, di amore, di riconciliazione e di armonia. Il Signore – ha aggiunto - ci renda partecipi della sua pienezza di vita con le nostre aspirazioni più profonde, per un'umanità più bella e pacifica".