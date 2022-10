Papa Francesco: pericolo di guerra nucleare, impariamo dalla storia. Nella Chiesa due nuovi santi

Imparare dalla storia per scegliere la via della pace. E' l'appello arrivato da Papa Francesco durante l'Angelus, mentre in Ucraina si teme l'escalation nucleare, 60 anni dopo la crisi dei missili a Cuba, che avveniva durante il Concilio Vaticano II. "Non possiamo dimenticare il pericolo di guerra nucleare che proprio allora minacciava il mondo. Perché non imparare dalla storia? Anche in quel momento c'erano conflitti e grandi tensioni, ma si scelse la via pacifica - ha ricordato il Papa - Sta scritto nella Bibbia: 'Così dice il Signore: Fermatevi nelle strade e guardate, informatevi dei sentieri del passato, dove sta la strada buona percorretela, così troverete pace per la vostra vita' ".

Nel corso della celebrazione il Pontefice, che oggi ha proclamato Santi Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti, ha ricordato anche la beatificazione a Fabriano di Maria Costanza Panas, monaca clarissa cappuccina, vissuta nel Monastero di Fabriano dal 1917 al 1963. "Accoglieva quanti bussavano al monastero infondendo in tutti serenità e fiducia. Negli ultimi anni, gravemente inferma, offrì le sue sofferenze per il Concilio Vaticano II, di cui ricorre dopodomani il 60esimo di apertura. La Beata Maria Costanza ci aiuti a essere sempre fiduciosi in Dio e accoglienti verso il prossimo", ha sottolineato il Papa, ricordando inoltre come sia “una brutta malattia spirituale: dare tutto per scontato, anche la fede, anche il nostro rapporto con Dio, fino a diventare cristiani che non si sanno più stupire, che non sanno più dire 'grazie', che non si mostrano riconoscenti, che non sanno vedere le meraviglie del Signore”.

Il Papa nell'omelia della messa è tornato anche a parlare dei migranti, definendo la loro esclusione "scandalosa" e “criminale” ricordando in particolare il nuovo santo, Giovanni Battista Scalabrini che si è occupato tutta la vita dei migranti. "Oggi, nel giorno in cui Scalabrini diventa santo, vorrei pensare ai migranti. E' scandalosa l'esclusione dei migranti, anzi, l'esclusione dei migranti è criminale, li fa morire davanti a noi e così oggi abbiamo il Mediterraneo che è il cimitero più grande del mondo. L'esclusione dei migranti - ha detto Francesco- è schifosa, è peccaminosa. Non aprire le porte a chi ha bisogno... 'no, non li escludiamo, li mandiamo via'… ai lager, dove sono sfruttati e venduti come schiavi. Fratelli e sorelle oggi pensiamo ai nostri migranti, quelli che muoiono. E quelli che sono capaci di entrare, li riceviamo come fratelli o li sfruttiamo? Lascio la domanda soltanto", ha concluso.