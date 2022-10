Papa Francesco: "Riscopriamo una Chiesa povera di mezzi, libera e liberante"

"Tornando a casa, troverete i bambini; date una carezza ai vostri bambini e dite: Questa è la carezza del Papa". Così Giovanni XXIII benedisse i fedeli in piazza per l'apertura del Concilio Vaticano II. A 60 anni da quell'evento, nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco ha presieduto la messa per l'anniversario dell'inizio del Concilio Vaticano II. Una solenne celebrazione sottolineata anche dalla riesumazione della salma di Giovanni XXIII, posta in una teca accanto all'altare della Confessione. L'occasione è servita a Papa Francesco per fare il punto sullo stato di salute della sua Chiesa.

Dio liberi la Chiesa da scontri, veleni e polemiche

"La Chiesa sia abitata dalla gioia. Se non gioisce smentisce sé stessa, perché dimentica l'amore che l'ha creata. Eppure, quanti tra noi non riescono a vivere la fede con gioia, senza mormorare e senza criticare? Una Chiesa innamorata di Gesù non ha tempo per scontri, veleni e polemiche. Dio ci liberi dall'essere critici e insofferenti, aspri e arrabbiati".

"Non è solo questione di stile, ma di amore, perché chi ama, come insegna l'Apostolo Paolo, fa tutto senza mormorare (cfr Fil 2,14). Signore - prosegue il Papa - insegnaci il tuo sguardo alto, a guardare la Chiesa come la vedi Tu. E quando siamo critici e scontenti, ricordaci che essere Chiesa è testimoniare la bellezza del tuo amore, è vivere in risposta alla tua domanda: mi ami?".

Attenzione a mondanità, progressismo e tradizionalismo

La Chiesa, "per la prima volta nella storia", ha "dedicato un Concilio a interrogarsi su sé stessa, a riflettere sulla propria natura e sulla propria missione. E si è riscoperta mistero di grazia generato dall'amore: si è riscoperta Popolo di Dio, Corpo di Cristo, tempio vivo dello Spirito Santo!".

"Questo è il primo sguardo da avere sulla Chiesa, lo sguardo dall'alto. Sì, la Chiesa - ha sottolineato il Papa - va guardata prima di tutto dall'alto, con gli occhi innamorati di Dio. Chiediamoci se nella Chiesa partiamo da Dio, dal suo sguardo innamorato su di noi. Sempre c'è la tentazione di partire dall'io piuttosto che da Dio, di mettere le nostre agende prima del Vangelo, di lasciarci trasportare dal vento della mondanità per inseguire le mode del tempo o di rigettare il tempo che la Provvidenza ci dona per volgerci indietro. Stiamo però attenti: sia il progressismo che si accoda al mondo, sia il tradizionalismo che rimpiange un mondo passato, non sono prove d'amore, ma di infedeltà. Sono egoismi pelagiani, che antepongono i propri gusti e i propri piani all'amore che piace a Dio, quello semplice, umile e fedele che Gesù ha domandato a Pietro", ha concluso il Pontefice.

No alle divisioni e alle polarizzazioni nella Chiesa

"Il Concilio ci ricorda che la Chiesa, a immagine della Trinità, è comunione. Il diavolo, invece, vuole seminare la zizzania della divisione. Non cediamo alle sue lusinghe, non cediamo alla tentazione della polarizzazione". "Quante volte, dopo il Concilio, i cristiani si sono dati da fare per scegliere una parte nella Chiesa, senza accorgersi di lacerare il cuore della loro Madre! Quante volte si è preferito essere tifosi del proprio gruppo anziché servi di tutti, progressisti e conservatori piuttosto che fratelli e sorelle, di destra o di sinistra più che di Gesù; ergersi a custodi della verità o a solisti della novità, anziché riconoscersi figli umili e grati della santa Madre Chiesa".

"Il Signore non ci vuole così - ha avvertito Francesco -: noi siamo le sue pecore, il suo gregge, e lo siamo solo insieme, uniti. Superiamo le polarizzazioni e custodiamo la comunione, diventiamo sempre più 'una cosa sola', come Gesù ha implorato prima di dare la vita per noi". "Ci aiuti in questo Maria, Madre della Chiesa. Accresca in noi l'anelito all'unità, il desiderio di impegnarci per la piena comunione tra tutti i credenti in Cristo", ha aggiunto il Pontefice.

La Chiesa sia povera di mezzi, libera e liberante

"Riscopriamo il Concilio per ridare il primato a Dio, all'essenziale: a una Chiesa che sia pazza di amore per il suo Signore e per tutti gli uomini, da Lui amati; a una Chiesa che sia ricca di Gesù e povera di mezzi; a una Chiesa che sia libera e liberante".

"Il Concilio - ha detto il Pontefice - indica alla Chiesa questa rotta: la fa tornare, come Pietro nel Vangelo, in Galilea, alle sorgenti del primo amore, per riscoprire nelle sue povertà la santità di Dio", "per ritrovare nello sguardo del Signore crocifisso e risorto la gioia smarrita, per concentrarsi su Gesù". "Ritrovare la gioia - ha esortato -, una Chiesa che ha perso la gioia ha perso l'amore".

Il clericalismo è un peccato brutto, che uccide

"Torniamo al Concilio, che ha riscoperto il fiume vivo della Tradizione senza ristagnare nelle tradizioni; che ha ritrovato la sorgente dell'amore non per rimanere a monte, ma perché la Chiesa scenda a valle e sia canale di misericordia per tutti". "Torniamo al Concilio per uscire da noi stessi e superare la tentazione dell'autoreferenzialità - ha proseguito Francesco -. Pasci, ripete il Signore alla sua Chiesa; e pascendo, supera le nostalgie del passato, il rimpianto della rilevanza, l'attaccamento al potere, perché tu, Popolo santo di Dio, sei un popolo pastorale: non esisti per pascere te stesso, ma gli altri, tutti gli altri, con amore". "E, se è giusto avere un'attenzione particolare, sia per i prediletti di Dio: per i poveri, gli scartati", ha aggiunto. Il pastore deve "stare in mezzo al popolo, e non sopra il popolo - ha indicato -: questo è un peccato brutto, il clericalismo, che uccide le pecore".