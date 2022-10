Papa: “La tristezza è come un semaforo, impariamo a leggerla”

"La tristezza a volte lavora come un semaforo, è rosso, fermati. E’ importante imparare a leggerla". Lo ha ammonito il Papa all'udienza generale. "Nel nostro tempo – ha osservato- essa è considerata per lo più negativamente, come un male da fuggire a tutti i costi, e invece può essere un indispensabile campanello di allarme per la vita, invitandoci a esplorare paesaggi più ricchi e fertili che la fugacità e l'evasione non consentono".

Bergoglio ricorda che "San Tommaso definisce la tristezza un dolore dell'anima: come i nervi per il corpo, essa ridesta l'attenzione di fronte a un possibile pericolo, o a un bene disatteso. Per questo è indispensabile per la nostra salute, ci protegge perché non facciamo del male a noi stessi e ad altri. Sarebbe molto più grave e pericoloso non avvertire questo sentimento".

"Tutti vorremmo una vita sempre gioiosa, allegra e appagata. Eppure questo, oltre a non essere possibile, non sarebbe neppure un bene per noi. Il cambiamento di una vita orientata al vizio può iniziare proprio da una situazione di tristezza, di rimorso per ciò che si è fatto" ha spiegato il Papa. "Per chi ha il desiderio di compiere il bene, la tristezza è un ostacolo con il quale il tentatore vuole scoraggiarci. In tal caso, si deve agire in maniera esattamente contraria a quanto suggerito, decisi a continuare quanto ci si era proposto di fare - ha affermato il Papa -. Pensiamo al lavoro, allo studio, alla preghiera, a un impegno assunto: se li lasciassimo appena avvertiamo noia o tristezza, non concluderemmo mai nulla- ha aggiunto- È anche questa un’esperienza comune alla vita spirituale: la strada verso il bene, ricorda il Vangelo, è stretta e in salita, richiede un combattimento, un vincere sé stessi. Inizio a pregare, o mi dedico a un’opera buona e, stranamente, proprio allora mi vengono in mente cose da fare con urgenza - ha aggiunto -. È importante, per chi vuole servire il Signore, non lasciarsi guidare dalla desolazione. Purtroppo, alcuni decidono di abbandonare la vita di preghiera, o la scelta intrapresa, il matrimonio o la vita religiosa, spinti dalla desolazione, senza prima fermarsi a leggere questo stato d’animo, e soprattutto senza l’aiuto di una guida. Una regola saggia dice di non fare cambiamenti quando si è desolati. Sarà il tempo successivo, più che l’umore del momento, a mostrare la bontà o meno delle nostre scelte", ha sottolineato Bergoglio.

Dalla solitudine si può uscire rafforzati

"Se sappiamo attraversare solitudine e desolazione con apertura e consapevolezza, possiamo uscirne rafforzati sotto l’aspetto umano e spirituale. Nessuna prova è al di fuori della nostra portata. San Paolo ricorda che nessuno è tentato oltre le sue possibilità, perché il Signore non ci abbandona mai e, con Lui vicino, possiamo vincere ogni tentazione" ha osservato Papa Francesco e ha esortato "Mai lasciarsi vincere" dalla tristezza e dalla durezza della prova, ma "sempre camminare avanti".

Il Papa, nell' udienza generale, ha pregato poi per il Brasile. "Prego la Madonna di Aparecida", che è la patrona del Paese, affinché "protegga il popolo brasiliano e lo liberi dall'odio, dall'intolleranza e dalla violenza", ha detto nei saluti ai fedeli di lingua portoghese.