Paura in Liguria, scossa di terremoto con magnitudo 3.5 alle 23.41, l'epicentro a Davagna

Il governatore della regione, Giovanni Toti : "Sono in costante contatto con la Sala operativa della Protezione civile regionale, l'assessore Giampedrone e abbiamo già sentito il sindaco di Bargagli, Sergio Casalini: per ora non risultano criticità e il 118 appena contattato non segnala emergenze. Vi terremo aggiornati". Così sui social il presidente della Liguria, dopo la scossa.

Così il Sindaco in un comunicato intitolato " Comunicazione importante ai cittadini" : "Si comunica che a seguito delle scosse sismiche che hanno interessato il territorio comunale a cavallo tra giovedì 22 e venerdì 23 - scriveva - sono stati presi contatti con ANAS per verificare lo stato del Ponte di Traso ". Il primo cittadino, stilava un vademecum per i suoi concittadini da seguire, in caso di nuove scosse: “Si riportano di seguito una serie di suggerimenti da adottare nel caso in cui si presentassero ulteriori scosse”.