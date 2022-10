Pd, Letta: "Escludo lo scioglimento del partito, l'opposizione sia unita"

“Abbiamo cinque milioni di persone che ci hanno votato. Escludo quindi lo scioglimento del Pd”. Enrico Letta ospite di Che tempo che fa, su Rai 3, non esita a rispondere. Escluso lo scioglimento del partito come esclusa è l'ipotesi di una suo ritorno in Francia: "Leggo di tante ironie da FdI e Lega, ma "io sarò impegnato in Parlamento con tutta la determinazione possibile". A metà mese la direzione del Pd dovrebbe riunirsi nuovamente per entrare nel vivo del percorso che condurrà alle primarie. E che, nelle intenzione del segretario porterà "entro la fine dell'inverno" alla nascita del "nuovo Partito democratico". La direzione di Articolo 1 apre ad una "costituente vera della sinistra democratica" ma avverte: "L' esito non può essere scritto dall'inizio. Bisogna garantire agli iscritti e ai non iscritti di poter contribuire". Letta assicura che "nulla è deciso" e invita "tutti coloro che vogliono costruire l'alternativa" alle destre a partecipare.

Il leader dem pone l'accento sulla necessità di un'opposizione dura e unita: "Dobbiamo essere pronti a fare la prima opposizione a questo governo, sia in Parlamento sia nel Paese, in piazza quando necessario". Attacca frontalmente la premier in pectore Giorgia Meloni: "Il suo primo gesto di politica estera è stato partecipare all'evento della destra spagnola, con i post franchisti di Vox....Mi sarei aspettato qualcosa di più europeista e unitario".

E alle altre forze di opposizione lancia un appello. Il Movimento Cinque Stelle a suo avviso "ha svolto un ruolo importante", ha sicuramente "preso voti da sinistra" e ricorda che il Pd governa con loro "in alcune regioni come il Lazio, dove si tornerà al voto. "Io spero che faremo un'opposizione il più unitaria possibile - dice - altrimenti faremo il regalo più grande a Meloni", sottolinea.

Secondo Letta "l'opposizione rigenererà il partito e il centrosinistra", con una "nuova generazione che deve prendere il comando". Nei prossimi giorni sarà presentata l'agenda dei dem in Parlamento: una proposta che spazierà dal disallineamento, anche solo a livello nazionale, del prezzo del gas da quello dell'energia elettrica, al salario minimo, fino allo ius scholae. Il clima nel Pd, però, resta teso.

Le fibrillazioni sulla leadership contagiano anche le donne dem. A testimoniarlo è un comunicato non firmato, diffuso al termine della loro conferenza di ieri, in cui si chiedeva un passo indietro a "tutti i vertici del partito" compresa la portavoce, Cecilia D'Elia. "Un falso", ha denunciato a stretto giro Monica Cirinnà che, pur ammettendo le critiche emerse anche sull'operato della portavoce, ha puntato il dito contro "siparietti e imboscate" nel corso della riunione. Poi la precisazione del partito: "L'unico comunicato ufficiale" era la dichiarazione di D'Elia. Ma le acque restano molto agitate. "La mia candidatura è vera, anche se molti provano a silenziarla. Io ho ragioni potenti per candidarmi alla segreteria di un partito che è scalabile. Non sono sola - ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera Paola De Micheli - tante federazioni e circoli lavorano con me a un’idea diversa di Pd, per mettere molto più potere decisionale nelle mani degli iscritti. Un cambiamento radicale, che illustrerò nella mozione e in un libro" Sulla sua candidatura ha le idee chiare: "Devo chiedere il permesso? Io almeno l’ho detto e non mi candido solo se vinco. Mi candido, poi vinco. A furia di marcarsi a uomo finiranno per spaventarsi e vincerò io".

Letta si dichiara "neutrale" sulle candidature alla segreteria, pur avendo le sue "idee". Bonaccini e Schlein? "Grandi risorse e ricchezze per il futuro del centrosinistra - risponde a Fazio - così come altri. Molti hanno ironizzato sul fatto delle troppe candidature, io penso sia un bene". Poi fa sapere che non tornerà in Francia, come vorrebbe la destra, ma resterà in Aula a fare opposizione: "E quando ci sarà una crisi saremo lì a chiedere le elezioni anticipate".

Sulle sorti del Pd interviene anche Romano Prodi: "Ho speso tutta la mia vita per riunire le culture del riformismo. Il Pd va cambiato, dinamizzato, proiettato, ma scioglierlo sarebbe come ripudiare la mia vita, una specie di suicidio. E non ho ancora una volontà suicida" dice in una intervista a Repubblica, in cui vengono ripresi stralci dell'intervento dell'ex premier alla Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta. "Il Pd sui media sembra l'unico partito anti democratico. Ma è folle, è l'unico partito". E aggiunge: "E' da ricostruire il legame di politica comune che vada in profondità e non lo si può fare con prevalenza di cattolici né di comunisti, bensì mettendo insieme i diversi riformismi con un programma riformista". Non solo: "Ci vuole una legge elettorale che non induca in tentazione coloro che detengono il potere. Ora decidono loro chi deve diventare parlamentare. Io sono per il doppio turno alla francese, che può ricomporre l'Italia".