Pediatri di famiglia: "La pandemia è stata una bomba atomica nella vita sociale dei ragazzi"

La richiesta di aiuto è silenziosa, il dolore è profondo e affonda le sue radici in ansia, depressione e paura del futuro. Una situazione che negli ultimi due anni si è aggravata ulteriormente, perchè la pandemia è stata “una vera e propria bomba atomica” nella vita sociale degli adolescenti”. A lanciare l’allarme è la Federazione italiana dei medici pediatri, riuniti in questi giorni nel Congresso scientifico nazionale.

“Ogni giorno nel nostro Paese una ragazza o un ragazzo, adolescente, ma anche pre-adolescente, tenta il suicidio. L’incremento dei casi, negli ultimi due anni è del 75%. E sono 100mila i giovanissimi che hanno preso la strada della morte sociale, i cosiddetti hikikomori, isolati nella loro stanza, in fuga dall’interazione col mondo, travolti dalla paura del giudizio, soli. Sono numeri impressionanti, da fall out post Covid-19” denuncia il Presidente della Federazione italiana medici pediatri Antonio D’Avino.

“I lockdown totali, decisi nel periodo iniziale, le misure restrittive successive, quelle costanti di distanziamento per la prevenzione del contagio, hanno contribuito a creare un fortissimo disagio, un urlo silenzioso di cui ci siamo accorti nei nostri studi e poi con i dati raccolti nei Pronto Soccorso. L’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma ha rilevato nel biennio 2018-19, 464 accessi per ideazione suicidaria, tentativo di suicidio e autolesionismo. Nel 2020-21 sono passati a 752, con un aumento di oltre il 60%”- spiega Silvia Zecca, co-referente nazionale FIMP Gruppo “Abuso e maltrattamento dei minori”.

“Il numero di consulenze neuropsichiatriche richieste per stati depressivi o ansiosi - ricorda Anna Latino del Gruppo “Abuso e maltrattamento dei minori“ - è aumentato di 11 volte. In particolare, sono lievitate di quasi 40 volte le consulenze effettuate in urgenza per ideazione suicidaria, tentativo di suicidio e comportamenti autolesivi, nei giovani tra i 9 e i 17 anni. Vogliamo porre l’accento sulla forbice che riguarda l’età di questi casi: sempre più ampia e sempre più connessa all’attività del pediatra di famiglia, protagonista di una necessaria formazione e informazione nei confronti dei genitori e dei loro figli”.