Pedopornografia: 3 arresti e decine di perquisizioni

Oltre una decina di perquisizioni, denunce e 3 arresti. Migliaia i file sequestrati.

Questi i risultati dell’indagine denominata “Area pedonale” che ha interessato tutta la penisola e che ha consentito alla Polizia Postale di smantellare una fitta rete di utenti che si scambiava materiale pedopornografico.

In totale dodici i decreti di perquisizione, altrettante le denunce: tra loro 4 minorenni, ritenuti tutti responsabili di detenzione e diffusione di contenuti realizzati mediante sfruttamento di minori di 18 anni.

Gli utenti incriminati si scambiavano informazioni e file grazie all’anonimato garantito da una nota piattaforma di messaggistica. In uno dei canali utilizzati, alcune persone dichiaravano di possedere o pubblicare materiale pedopornografico, proponendo di scambiarlo con altri internauti.

Gli investigatori sono riusciti a individuare alcuni dei partecipanti e, in particolare, l’amministratore di un canale ove reperire materiale illegale, previa iscrizione e pagamento di 25 euro.

Le indagini, partite da Torino, sono state rese possibili grazie al lavoro di alcuni agenti sotto copertura ma gli arresti sono stati effettuati in Campania, Calabria e Lombardia ed hanno toccato anche altre regioni di tutto il territorio nazionale come Abruzzo, Campania e Lazio.

L’uomo, sul quale si sono concentrate sia la Polizia Postale di Torino che quella di Napoli, è stato arrestato in Calabria per commercio di materiale pedopornografico aggravato per aver utilizzato strumenti volti a impedirne l’identificazione.

A suo carico, oltre a numerosi supporti informatici, sono state sequestrate carte di debito e credito, più un portafogli elettronico.