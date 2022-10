Per la prima volta nel parlamento neozelandese siedono più donne che uomini

Ora ci sono più donne che uomini nel parlamento della Nuova Zelanda per la prima volta nella storia.

Il giuramento di Soraya Peke-Mason, del Partito laburista liberale, in sostituzione dell'ex presidente Trevor Mallard, che è partito per diventare ambasciatore in Irlanda e le dimissioni di un altro legislatore di sesso maschile hanno cambiato le proporzioni in Parlamento: le donne sono diventate 60 e gli uomini 59. "Mentre è un giorno speciale per me, penso che sia storico per la Nuova Zelanda," ha detto Peke-Mason alla stampa.