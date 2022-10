Pescara, pedopornografia, denunciati 7 minorenni, polizia: "video raccapriccianti"

Un terribile vaso di Pandora dove le vittime ed i "carnefici", sono entrambi minorenni. Dopo una lunga indagine la polizia postale di Pescara ha identificato e denunciato 7 minorenni, tra i 13 ed i 15 anni , che condividevano sui social " video raccapriccianti " con oggetto bambini anche di 3 anni, in 5 diversi gruppi online, ora denunciati per "diffusione e detenzione di materiale pedopornografico".

Immagini e video definiti nell'ordinanza della procura come " raccapriccianti ". Con vittime "innocenti il cui dolore, invece di scuotere le coscienze, è stato oggetto di scherno, divertimento e condivisione da parte del gruppo di adolescenti".

Gli agenti del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Postale di Pescara , hanno condotto l’operazione - denominata “Poison” (veleno), coordinata Tribunale per i minorenni di L’Aquila, iniziando a seguire una segnalazione del Servizio Emergenza Infanzia 114: nel dispaccio la condivisione, su gruppi social, oltre che di contenuti pedopornografici, anche di " stickers " e " meme " di carattere zoofilo, necrofilo, scat, splatter, "nonché di violenza estrema, apologia del nazismo e fascismo, atti sessuali estremi e mutilazioni, atti di crudeltà verso essere umani e animali".

Gli investigatori, con un lavoro certosino, hanno analizzato oltre 85.000 messaggi in 5 diversi gruppi social, allo scopo di identificarne gli autori.

Tuttora al vaglio degli inquirenti le posizioni di ulteriori 22 minori, che si sono limitati all’invio dei “Meme”, per possibili provvedimenti a protezione degli stessi.

Coinvolti i servizi sociali a sostegno dei ragazzi e delle loro famiglie per "il disvalore culturale ed educativo emerso".