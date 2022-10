Piantedosi: "Navi Ocean Viking e Humanity 1 non sono in linea con le norme europee"

Il neo-ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha emanato una direttiva ai vertici delle Forze di polizia e della Capitaneria di porto perché informino le articolazioni operative sul territorio che il ministero degli Affari esteri, con note verbali alle due ambasciate degli Stati di bandiera (Norvegia e Germania), ha rilevato che le condotte delle due navi Ocean Viking e della Humanity 1 attualmente in navigazione nel Mediterraneo non sono "in linea con le norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all'immigrazione illegale".

Sulla base della Convenzione internazionale dell’Onu sul diritto del mare, tali condotte saranno valutate ai fini del divieto di ingresso nelle acque territoriali.

Ricordiamo che la nave Ocean Viking dal 2019 è usata dalla Organizzazione non governativa Sos Mediterranée per missioni di salvataggio di persone migranti nel Mediterraneo ed è accessoriata con un centro medico. La nave Humanity 1 è usata dalla Sos Umanity, organizzazione di ricerca e soccorso in mare che lavora per garantire che nessuno muoia durante la fuga attraverso il Mediterraneo.