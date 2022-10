Piazza Affari peggiora nel finale di seduta

Le borse europee hanno chiuso in calo, quinta seduta in discesa nelle ultime sei. L'indice Ftse Mib di Milano è sceso dell'1,27%. Male anche Londra, -0,86%, mentre Francoforte e Parigi hanno avuto delle discese limitate.

Oggi non ha aiutato il dato sui prezzi alla produzione negli Stati Uniti: a settembre sono risultati sopra le aspettative: +8,5% la variazione annuale. Domani uscirà quello ancora più importante sull'inflazione negli Stati Uniti, da cui potrà dipendere l'entità dei nuovi rialzi dei tasi da parte della banca centrale americana.

Continuano poi le previsioni al ribasso sull'economia mondiale. Tra ieri e oggi sono arrivate le stime del Fondo Monetario internazionale. Il debito pubblico globale è stimato dal Fondo alla fine del 2022 al 91% del Pil, il 7,5% in piu' dei livelli pre pandemia. Nel pomeriggio di oggi una nota di Standard&Poors ha evidenziato che se la guerra in Ucraina si trascinasse esacerbando la crisi energetica in Europa, il Pil in Italia nel 2023 potrebbe scendere dell1,5%.

Negli Stati Uniti dopo un avvio negativo è invece tornato il segno più per il Dow Jones, +0,58%, e per il Nasdaq dei tecnologici, +0,43%. Hanno aiutato i primissimi dati trimestrali, come PepsiCo, ha fatto un balzo dopo aver alzato le sue previsioni per l'anno sulla scia di un profitto del terzo trimestre migliore del previsto.

A Piazza Affari in evidenza la banca Monte dei Paschi di Siena: +10,05% e titolo sospeso più volte per eccesso di rialzo. Il mercato sembra scommettere sulla riuscita dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro.

Tra gli alti titoli del paniere Ftse Mib in controtendenza Moncler, +2,77%, dopo i dati trimestrali positivi di Lvmh, nel settore lusso.

I cali maggiori sono per Azimut, -5,60%, Leonardo, -4,72%, Tenaris, -4,69%, e Saipem, -4,05%.

Sul fronte energia, il gas rimane di poco sotto i 160 euro al megawattora: 159,5 euro, +1,7%.