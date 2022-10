Piazza Affari positiva, Londra indifferente alla Truss

Procedono in ordine sparso le borse europee, dopo le dimissioni della premier britannica Truss e mentre è in corso il Consiglio Ue senza accordi (per ora) sul "price cap" per il gas.

Al mercato Ttf di Amsterdam intanto il gas naturale è in rialzo a 124,7 euro per megawatt/ora. E sembra proprio la lite in corso nel seno dell'Ue a spingere la volatilità della materia prima energetica. Due giorni fa, con l'ipotesi di un indice europeo alternativo al ttf, il metano era sceso a quota 113 euro.

Milano è positiva e accelera a +0,57%, seguita da Parigi in rialzo di un quarto di punto. Leggermente negativa (ma nessuno scossone dopo la mossa della Truss) Londra a -0,10%, mentre Francoforte cede un quarto di punto.

Wall Street nel frattempo ha aperto contrastata: Dow Jones in rialzo dello 0,21% e il Nasdaq giù dello 0,15%.