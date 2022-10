Piazza Affari recupera grazie alle banche

Borse sull'altalena dopo il dato sull'inflazione negli Stati Uniti. Gli indici europei erano in rialzo, alle 14.30 sono andate in rosso, fino a perdere più dell'1%, e hanno in seguito recuperato. A Milano l'indice Ftse Mib a metà pomeriggio segna +0,40%, grazie soprattutto al settore bancario (+1,22% per l'indice Ftse All Share Banks) ed energetico (+1,55% per l'All Share Energy).

In Europa di poco positiva anche Francoforte (+0,20%), in calo Parigi (-0,30%) e Londra (-0,36)%.

Più estesi i ribassi negli Stati Uniti: -0,40% per il Dow Jones, -1,60% per il Nasdaq dei titoli tecnologici, che sono sempre più penalizzati dai rialzi dei tassi. Entrambi gli indici sono in miglioramento, così come l'S&P 500 (-0,95%)-

A Piazza Affari si segnala Mps: ieri +10%, oggi -30%, dopo la pubblicazione dei termini del maxi aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro che partirà lunedì 17 ottobre.

Il dato sull'inflazione negli Stati Uniti a settembre era l'evento economico più atteso della settimana. La variazione annuale è risultata dell'8,2%: in calo, sì, rispetto all'8,3% di agosto, ma sopra le attese dell'8,1%. E soprattutto l'inflazione di fondo, quella depurata dai beni energetici e alimentari, è balzata al 6,6%. Tutto questo rende più probabile che la banca centrale americana non deceleri nei rialzi dei tassi.



Calo per lo spread Btp/Bund: è a quota 242 punti base (-4), con il rendimento del Btp al 4,71%.

Sul fronte energia, gas in calo a 155 euro al megawattora (-3,2%), petrolio Brent a 92,14 dollari al barile (-0,35%).