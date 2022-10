Positivo ad alcol e droga l'uomo che ha investito e ucciso le due turiste belghe

Era sotto l'effetto di alcol e droga l'uomo che nella notte di sabato ha investito e ucciso due turiste di 24 e 25 anni, Wibe Bijls e Jessy Dewildeman, cittadine del Belgio, sulla bretella della A24 a Roma. L'uomo ora è in stato di fermo, accusato di omicidio stradale plurimo.

Riguardo il caso oggi 'Il Messaggero', riferendo la testimonianza di alcune amiche, ha riportato che una delle due ragazze, Wibe Bijls, era incinta. Le due ragazze si trovavano in strada dopo essere intervenute per prestare soccorso dopo un incidente automobilistico che ha causato due feriti gravi. Erano arrivate da poco a Roma e si trovano a bordo di un'auto a noleggio.

Dopo aver investito le due ventenni, l'uomo ha abbandonato l'auto sul ciglio della strada prima di fuggire nel buio a piedi tra le campagne. Nel pomeriggio di domenica è stato però individuato dalle forze dell'ordine e portato negli uffici per essere ascoltato. Per lui gli inquirenti potrebbero contestare, quindi, anche il reato di omissione di soccorso, proprio perché non si è fermato dopo il drammatico impatto. L'indagato avrebbe anche dei precedenti penali.