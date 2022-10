Nasce la Comunità politica europea, nuovo format per le sfide continentali. Ma niente intesa sul gas

Nato in fretta, in tempi movimentati e pieni di incertezze, con una guerra sanguinosa nel cuore dell’Europa (continentale), con la crisi energetica più grave degli ultimi cinquant’anni, con le sfide connesse del cambiamento climatico, la Comunità politica europea (che non è solo europea) è stata ufficialmente inaugurata nel Castello di Hradčany. “Si tratta di costruire una ‘intimità strategica’ tra i Paesi europei, membri o meno dell'Ue ” ha chiosato un raggiante Macron. Ma pure “lanciare un messaggio di unità”. Lo sfondo, naturalmente, è la guerra in Ucraina e le varie crisi collegate - energetiche, alimentari, migratorie.

Quello andato in scena oggi a Praga è un inedito: un vertice nuovo, diverso, allargato, che va oltre i confini dell’Europa. Più dell’Osce, più del Consiglio d’Europa. “Questa è una vecchia idea, che però ora diviene realtà. Abbiamo portato 44 leader qui a Praga , per discutere, come entità europea, con altri Paesi di questioni che ci accomunano. Geograficamente noi condividiamo lo stesso continente” commenta il presidente francese Emmanuel Macron nella conferenza stampa finale del vertice della Comunità politica europea . Questo il nuovo nome del summit che si è svolto oggi nella capitale della Cechia, presieduto dal presidente di turno dell'Ue, il ceco Petr Fiala . C’era anche la presidente della Moldova, Maia Sandu , che ha confermato che il suo Paese, “la prossima primavera”, ospiterà il secondo vertice del nuovo formato. Nell'incontro, il presidente del Consiglio italiano Draghi ha proposto assieme a Grecia, Polonia e Belgio un tetto al prezzo del gas, definito “dinamico”, ma è rimasto finora inascoltato: la strada per un accordo tra i 27 resta in salita.

“Ci troviamo tutti qui per capire come costruire una nuova architettura di sicurezza in Europa”, aggiunge l'Alto rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell, che aggiunge: “Lo si deve fare senza la Russia non perché non vogliamo la Russia ma perché Putin l'ha portata fuori dalla comunità europea”. Il parterre è realmente “grande”: oltre ai 27 membri dell'Unione Europea, al Castello di Praga sfilano i Balcani occidentali, Serbia, Montenegro, Albania, Kosovo; l'Ucraina, la Moldova e la Georgia, futuri Paesi Ue (al momento non è possibile fare previsioni su probabili date di ingresso). Ci sono poi i Paesi del Caucaso, Azerbaigian e Armenia. C’è la Turchia, i nordici Islanda e Norvegia. Ci sono persino gli storicamente neutrali Svizzera e Liechtenstein. C’è infine il Regno Unito, con la neopremier Liz Truss già in un mare di guai in patria. “L'intero continente europeo è qui tranne la Bielorussia e la Russia” rimarca il belga Alexander De Croo.

Il format della Cep (o CoPo) è volutamente agile per permettere un dialogo 'liquido'. Prima una plenaria in cui ha preso la parola il padrone di casa, Petr Fiala, seguito da Volodymyr Zelensky (in video da Kiev), il norvegese Jonas Gahr Støre, l'albanese Edi Rama e la britannica Liz Truss. Alla plenaria, sono seguite le tavole rotonde parallele sui due temi del vertice: “Energia, clima e economia” e “Pace e sicurezza”, i due pilastri che racchiudono le sfide attuali (e quelle future). Il premier italiano Mario Draghi ha partecipato alla prima, co-presieduta dal primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e dal presidente svizzero Ignazio Cassis - c'erano anche i leader di Belgio, Bulgaria, Germania, Irlanda, Liechtenstein, Norvegia e Serbia. L’Italia, lo ricordiamo, ha proposto con Polonia, Grecia e Belgio un tetto al prezzo del gas “dinamico”, anche se l'accordo ancora manca.