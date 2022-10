Praga, Michel: "Importante primo passo, continuiamo a discutere su come abbassare il prezzo del gas"

Per sintetizzare il senso delle parole pronunciate a Praga da Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, il vertice della Comunità politica europea è stato un successo: la strada è tracciata e un primo importante passo è stato compiuto, in attesa di successivi e altrettanto importanti step. Lo dice in conferenza stampa, a chiusura della due giorni nel castello di Hradčany: "Ieri è stata una storica giornata” scandisce Michel. “C'è stata la prima riunione della Comunità Politica Europea. Possiamo dire: missione compiuta. Abbiamo potuto ascoltarci per capire come cooperare e avere una convergenza operativa sui temi che importano al continente europeo. L'Europa e il mondo hanno bisogno di questa unità”.

Alla soddisfazione “di facciata” si unisce la consapevolezza e la determinazione ad agire sui punti cruciali che faranno convergere il lavoro che attende l’Europa e i suoi partner: “C'è l'ambizione comune dei leader di fare abbassare i prezzi dell'energia, e lavorare con il Consiglio dell'Ue e con la Commissione. Il Consiglio di oggi è stato una tappa strategica per il cammino verso il prossimo Consiglio europeo. Che dovrà essere l'occasione di fare passi in avanti che sono necessari” aggiunge il presidente del Consiglio.

Il lavoro si concentra, quindi, sull’emergenza energetica e sull’allarmante lievitazione dei prezzi del gas, in un quadro di sempre maggiore indipendenza dalle forniture russe. Ogni mezzo è lecito per chiudere i rubinetti finanziari di Mosca, dalle sanzioni allo stop agli acquisti di combustibili venduti dal Cremlino. “Il vertice è stato l'occasione di reiterare il nostro pieno sostegno per l'Ucraina” continua Michel. “Siamo determinati a mobilitare tutti i mezzi per il sostegno dell'Ucraina: finanziari, umanitari, militari e politici”.

Precisando, poi, che “prendiamo tutte le minacce di escalation seriamente ma non vogliamo essere intimiditi, vogliamo difendere gli interessi di chi crede nel diritto internazionale”, il presidente del Consiglio di Bruxelles segna la sua maggior soddisfazione su un aspetto in particolare: “Questi due giorni sono stati l'occasione anche per evidenziare l'importanza di raggiungere i Paesi terzi per controbattere la narrazione russa. Sappiamo che questa guerra, decisa dalla Russia, ha enormi conseguenze in tutto il mondo, non solo per il Continente europeo, la crisi alimentare e la crisi energetica, e noi siamo determinati a sostenere i nostri partner in tutto il mondo per quanto riguarda la crisi alimentare” ha detto Charles Michel.