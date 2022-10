Lizz Truss: “Mi scuso per gli errori, ora sono concentrata nel portare a termine l'incarico"

La premier britannica Liz Truss ha rilasciato un'intervista alla Bbc in cui si scusa per "gli errori" finora commessi, affermando di voler continuare come primo ministro, malgrado tutto. "Voglio accettare la responsabilità e chiedere scusa per gli errori che sono stati commessi", ha detto Truss. "Volevo agire per aiutare la gente con le loro bollette e a gestire la questione delle tasse elevate, ma siamo andati troppo lontano e troppo in fretta. L'ho riconosciuto e ho nominato un nuovo cancelliere con una nuova strategia, per ripristinare la stabilità economica, e ciò su cui sono ora concentrata è portare a termine l'incarico per i cittadini".

Un messaggio rivolto ai parlamentari conservatori, molti dei quali stanno tramando per rimuoverla, non potrebbe essere più chiaro: l'ex ministro degli Esteri di Boris Johnson intende restare al suo posto nonostante, secondo le indiscrezioni della stampa, sarebbero addirittura un centinaio i deputati 'Tory' che hanno scritto al direttivo del partito per chiedere una mozione di sfiducia.

Dopo la tempesta scatenata sui mercati dal programma economico presentato dell’ex cancelliere, Kwasi Kwarteng, che prevedeva sgravi fiscali non sostenibili, il nuovo Cancelliere dello Scacchiere (il ministro delle Finanze inglese), Jeremy Hunt, si è recato oggi ai Comuni per presentare le linee principali del suo progetto di bilancio.