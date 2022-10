Premio Mario Verdone: annunciati i 10 autori in concorso

Carlo, Luca e Silvia Verdone consegneranno a Lecce, nel corso della XXIII edizione del Festival del Cinema Europeo che si terrà da 12 al 19 novembre, il Premio Mario Verdone, riservato a un giovane autore italiano che si sia particolarmente contraddistinto nell'ultima stagione cinematografica per la sua opera prima.

Mario Verdone è stato un critico cinematografico, saggista e accademico italiano. Noti gli aneddoti che il figlio Carlo ha spesso raccontato su di lui, come quello in cui fu proprio il padre a bocciarlo ad un esame di Storia del Cinema.

Mario fu infatti docente della materia, nonché studioso di tutte le forme d'arte e di spettacolo. Dagli anni '50 tenne corsi di "filmologia" in vari atenei, in sinergia con il lavoro al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Nel 1965 conseguì, in organizzazioni internazionali, l'innovativa libera docenza di "Storia e critica del film".

Insieme a Roberto Rossellini fu direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia. Inoltre, con Dino De Laurentiis, face parte della grande giuria per l'assegnazione del premio Oscar.

Il Premio dedicato a Mario Verdone è stato istituito in accordo con la famiglia Verdone dal Festival del Cinema Europeo, la selezione dei film in concorso è a cura di Alberto La Monica e Laura Delli Colli, Presidente, in rappresentanza del Direttivo Nazionale del SNGCI - Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani.

La Giuria è costituita da Carlo, Luca e Silvia Verdone che sceglieranno il vincitore tra gli autori selezionati:

Laura Samani per PICCOLO CORPO, Hleb Papou per IL LEGIONARIO, Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis per RE GRANCHIO, Matteo Fresi per IL MUTO DI GALLURA, Giulia Louise Steigerwalt per SETTEMBRE, Elisa Amoruso per MALEDETTA PRIMAVERA, Beatrice Baldacci per LA TANA, Silvia Brunelli per LA SANTA PICCOLA, Domenico Croce per VETRO, Alessandro Grande per REGINA.

Nella conferenza di presentazione, Carlo Verdone ha detto: “È sempre causa di grande orgoglio poter celebrare la figura di nostro padre Mario al Festival del Cinema Europeo di Lecce. I motivi sono tanti, ma forse il primo riguarda la crescita qualitativa ed internazionale che questo appuntamento ha assunto anno dopo anno. Il Cinema sta vivendo, come tutti notiamo, un periodo di grande trasformazione. Ma non vorremmo mai abdicare alla sala per il divano di casa o lo smartphone. La sala non deve morire perché resta uno dei pochi luoghi di aggregazione e condivisione dell’opera cinematografica. ”.