Il "coraggioso popolo ucraino" vince il premio Sacharov 2022, assegnato dal Parlamento europeo

Il “coraggioso popolo ucraino, rappresentato dal suo presidente, dai leader eletti e dalla sua società civile” è il vincitore del Premio Sacharov 2022, il massimo riconoscimento assegnato dal Parlamento europeo per la libertà di pensiero. Lo annunciano da Strasburgo, in seguito alla decisione presa durante la Conferenza dei presidenti dell'Eurocamera. Gli altri due finalisti erano il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, e la Commissione per la verità in Colombia.

“Questo premio è dedicato agli ucraini che combattono sul campo. A coloro che sono stati costretti a fuggire. A coloro che hanno perso i propri cari e gli amici. A tutti coloro che resistono e lottano per le proprie convinzioni. So che il coraggioso popolo ucraino non si tirerà indietro, e nemmeno noi” ha commentato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, la quale ha rivolto le sue congratulazioni ai vincitori; a chi “sta difendendo ciò in cui crede, combattendo per i nostri valori, tutelando la democrazia, la libertà e lo Stato di diritto e rischiando la vita per noi” e precisando anche che “nessuno è più meritevole”.