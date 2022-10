Prezzi alla produzione Usa sopra le attese: borse europee in calo, Wall Street torna positiva

Borse europee negative a metà pomeriggio, anche se leggermente migliori rispetto ai minimi di giornata. L'indice Ftse Mib di Milano è in calo dello 0,90%. E' la quinta seduta negativa nelle ultime sei. Oggi a far peggiorare i mercati è stato il dato sui prezzi alla produzione negli Stati Uniti. A settembre l'incremento mensile è stato dello 0,4%, quello annuale dell'8,5%, in entrambi i casi sopra le aspettative. Era un dato molto atteso perché domani uscirà quello ancora più importante sull'inflazione negli Stati Uniti, da cui potrà dipendere l'entità dei nuovi rialzi dei tasi da parte della Fed, la banca centrale americana.

Scende anche la borsa di Londra, -0,70%, più limitati i cali a Francoforte e Parigi. Mentre negli Stati Uniti dopo un avvio in calo torna il segno più per il Dow Jones, +0,42%, e per il Nasdaq dei tecnologici, +0,10%.

Oggi sono arrivati altri dati previsionali negativi dal Fondo Monetario Internazionale: il debito pubblico globale è stimato alla fine del 2022 al 91% del Pil, il 7,5% in piu' dei livelli pre pandemia.

A Piazza Affari in evidenza la banca Monte dei Paschi di Siena: +11% e titolo sospeso per eccesso di rialzo. Il mercato scommette sulla riuscita dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro.

Tra gli alti titoli del paniere Ftse Mib in controtendenza Moncler, +2,45%, dopo i dati trimestrali positivi di Lvmh, nel settore lusso.

I cali maggiori sono per Leonardo, -5,70%, Azimut, -5,36%, Saipem, -4,48%, Tenaris, -3,90%, e Fineco Bank, -3,70%.