Prezzo del gas in calo, cosa possiamo aspettarci dalle bollette? "Sarà comunque un inverno duro"

Cala ancora il prezzo del gas, scendendo questa mattina sotto i 100 dollari al megawattora sul Ttf di Amsterdam (97,7) e riportando le quotazioni ai livelli di giugno, dopo aver raggiunto un picco di quasi 340 dollari/Mwh ad agosto. Un calo deciso, che arriva dopo il via libera del Consiglio europeo alle misure per contrastare l'aumento dei prezzi energetici.

Se questo trend in discesa si dovesse confermare, cosa potremmo aspettarci sulle nostre bollette? Ne abbiamo parlato con Marco Vignola, responsabile nazionale Settore Energia dell'Unione Nazionale Consumatori.

"Cosa succederà nei prossimi mesi? Non lo sappiamo, perché se non si faranno degli interventi strutturali il prezzo resterà molto volatile, dipendente da fattori che non sono controllabili". Per esempio "quanto sarà freddo il prossimo inverno, quando saranno realizzate le infrastrutture necessarie (es. rigassificatori), cosa accadrà con le forniture dalla Russia".

"Come oggi vediamo un calo, non è detto che nei prossimi mesi non si veda una risalita", dice Vignola.

Anzitutto - spiega - occorre analizzare i motivi per cui questa contrazione dei prezzi si sta verificando: tra questi la diminuzione dei consumi energetici da parte delle imprese, che non è detto sia legata a una migliorata efficienza, ma può darsi sia dovuta anche a una diminuzione della produzione per mancanza di commesse o costi troppo alti. Altro motivo è la fine della stagione calda, con un minor uso dei condizionatori e quindi di domanda energetica. Poi l'adeguamento dei mercati alle avvisaglie di possibili interventi strutturali, a livello nazionale ed europeo, come ad esempio il price-cap o gli acquisti comuni.

L'anomalo picco del prezzo del gas di questa estate, inoltre, è legato alla necessità di "riempire gli stoccaggi in maniera molto veloce, pagando il gas a qualsiasi prezzo. E questo ha portato all'aumento che ha raggiunto il picco in agosto, cosa irragionevole rispetto agli anni passati".

E se il trend si confermasse in discesa, quando vedremo ripercussioni positive sulle bollette?

"Facciamo una fotografia allo stato attuale. Prendiamo come riferimento il Ttf, quello che si è dimostrato purtroppo più volatile. Oggi siamo a 103 euro a megawattora. Un prezzo così basso non si vedeva da giugno 2022. Ma 100 euro a megawattora è alto o basso? Se prendo come riferimento la media del Ttf di tutti gli anni antecedenti al 2020 siamo oltre tre volte quello che si pagava prima. È un prezzo ancora alto, non come quello di agosto, ma comunque molto più alto rispetto ai prezzi che eravamo abituati a pagare negli anni passati".

Ecco perché "la cosa importante da dire alle famiglie è di monitorare i consumi e le bollette, perché questo inverno sarà un inverno comunque duro, al di là del fatto che oggi il gas sia meno caro di agosto. Perché è meno caro rispetto ad agosto, ma molto più caro rispetto a un anno fa o 2 anni fa".

Inoltre, occorre fare una distinzione tra mercato libero e tutelato.

Nel mercato libero la fatturazione avviene ex post: "Chi si trova nel mercato libero e ha un contratto indicizzato, paga nel mese N il prezzo di riferimento N-1: le fatture che usciranno nei consumi gas a novembre terranno conto dei prezzi di ottobre. E questo vale per i contratti indicizzati sia nel gas che nell'elettricità. I consumi di settembre vengono fatturati a ottobre con la media dei prezzi di settembre. Quindi se il prezzo cala, è chiaro che subito si vede il calo, se il prezzo risale, subito si vede la risalita. Quindi i prezzi indicizzati, oggi, e nel mercato libero (perché ormai sono per la stragrande maggioranza indicizzati), di fatto riflettono il prezzo di mercato".

Per quanto riguarda il mercato di tutela?

"Nel mercato di tutela elettrica l'Autorità continua a mantenere un aggiornamento ex-ante trimestrale, ciò significa che l'Autorità ha fissato per il trimestre ottobre-novembre-dicembre i prezzi sull'ipotesi dell'andamento dei prezzi futuri sul trimestre, e in più su quanto l'acquirente unico ha pagato l'elettricità nel trimestre precedente, quindi considerando il differenziale di prezzo tra quanto pagato e quanto previsto dall'Autorità". "Purtroppo questo ha comportato che oggi, come clienti del mercato di tutela, siamo in debito di circa 1,8 miliardi, un importo che l'Autorità di fatto ha bloccato, perché ha la disponibilità di cassa, ma che dovrà essere recuperato".

“Quindi il prezzo dell'elettricità oggi è molto alto, ma comunque sarebbe stato ancora più alto se l'Autorità non avesse di fatto bloccato questi miliardi. Miliardi che in qualche modo dovremo recuperare. Quindi, se e quando, si spera il più possibile, il prezzo calerà, l'Autorità non potrà tenere conto, come si fa nel mercato libero, dell'effettivo prezzo sul mercato di quel momento, ma dovrà in qualche modo cominciare a recuperare quanto anticipato precedentemente".

Sul gas invece l'Autorità - vista la volatilità sui prezzi, l'avvicinamento del periodo invernale e in vista dell'intervento dell'Europa - ha deciso di non bloccare il prezzo ex-ante trimestrale, ma di procedere con ”una definizione del prezzo ex post mensile. E noi questa scelta l'abbiamo condivisa. Quindi, mentre negli anni passati a fine settembre ci dicevano quale sarebbe stato il prezzo del gas per il trimestre successivo (ott-nov-dic), ora invece a novembre ci diranno quale sarà il prezzo da pagare per i consumi di ottobre".

"Questo dovrebbe consentire di avere un prezzo di riferimento per i consumi di ottobre per i clienti del servizio di tutela che tenga conto degli effettivi prezzi che si registreranno a ottobre, che ovviamente rispetto al mese di agosto e settembre sono molto più bassi, sempre però pensando che 120 euro al megawattora è 4 volte quello che si pagava il gas 4 anni fa".