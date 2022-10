Instagram: grossi problemi da questa mattina per gli utenti del social network

Problemi da questa mattina per gli utenti del celebre social network che per molti oramai rappresenta anche un lavoro ed in alcuni casi una notevole fonte di guadagno. Molti account da stamattina non sarebbero più accessibili senza alcuna motivazione o per presunti problemi di “violazione delle linee guida”. Tentando l'accesso viene chiesto di avviare la procedura di recupero dell'account che però non ha esito positivo.

Altri utenti, pur potendo accedere, hanno perso numerosi follower. Al momento non si sa se si tratti di un bug della piattaforma social o di un attacco esterno. Sul suo profilo Twitter, il social ha pubblicato un post in cui scrive: “Siamo consapevoli del fatto che alcuni di voi hanno problemi ad accedere al proprio account Instagram. Stiamo facendo delle verifiche e ci scusiamo per l'inconveniente”. E lancia l'hashtag #instagramdown.