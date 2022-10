Processo per false fatture, assolti in secondo grado i genitori di Matteo Renzi

La Corte d'Appello di Firenze ha assolto “perché il fatto non costituisce reato” Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi e attuale leader di Italia Viva, nel processo che li vedeva coinvolti per presunte fatture false. Condannato, ma con la pena ridotta a nove mesi, l'imprenditore pugliese Luigi Dagostino, il cosiddetto “re degli outlet”. La Procura generale aveva chiesto la conferma delle condanne del primo grado.

Gli imputati hanno assistito a tutta l'udienza e alle arringhe dei loro difensori (Bagattini, Pellegrini, Miccinesi, Pistolesi, Traversi). “Due anni fa sono stato condannato a 22 mesi di carcere. Sono riuscito a capire le ragioni della condanna soltanto da quello che è successo dopo” aveva dichiarato in aula il padre dell’ex premier, prima che intervenissero i suoi difensori. “Io non ho mai chiesto nulla a mio figlio Matteo in materia di incarichi e nomine politici” ha quindi aggiunto Tiziano Renzi, aggiungendo: “Anzi, è stato Matteo a riferirmi che anni fa il marito di una magistrata si era rivolto a lui per la nomina in un'istituzione politica”.