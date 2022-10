Oggi la proposta dell’Ue sull’energia: price cap temporaneo e acquisto congiunto del gas

La mossa dell'Ue per il tetto al prezzo del gas smuove il mercato con le quotazioni ad Amsterdam in netto calo, ai minimi da giugno. Il nuovo pacchetto di misure della Commissione europea contro il caro energia sarà presentato oggi dalla presidente Ursula von der Leyen. La Commissione propone di introdurre un price cap dinamico e temporaneo "per evitare un'eccessiva volatilità dei prezzi e per prevenire picchi estremi sul mercato dei derivati energetici". Nella bozze anche la proposta di sviluppare un nuovo indice di prezzo complementare per il Gnl (gas naturale liquefatto), alternativo rispetto al Ttf di Amsterdam, e di "dotare l'Ue degli strumenti giuridici per l'acquisto congiunto di gas". Limitando le trattative tra i fornitori e i singoli Paesi, quindi, si cercherebbe di acquistare gas insieme, facendo valere così il peso economico collettivo dell'intera Unione europea nelle trattative e "riducendo il rischio che gli Stati membri facciano offerte più alte l'uno dall'altro", facendo "aumentare i prezzi in modo controproducente". Questo, "aiuterebbe soprattutto gli Stati membri più piccoli".

Olanda e Germania ancora perplesse sul price cap Olanda e Germania, a quanto si apprende, "continuano a esprimere perplessità" rispetto all'introduzione del 'price cap' dinamico al gas, misura che ad ogni modo sarebbe di natura "temporanea" e che riflette l'emergenza vissuta dall'Europa. Il pacchetto presentato dallaCommissione, precisa una fonte, va analizzato "nel suo complesso" perché ogni componente ha un effetto sull'altra.

Finlandia: “Investire in rinnovabili” "Viviamo tempi straordinari e la Finlandia è aperta a misure straordinarie, incluso un price cap temporaneo al gas. Ma invece di sovvenzionare le famiglie con soluzioni europee, dovremmo potenziare gli investimenti nelle energie pulite. Questo rappresenta anche un modo per renderci indipendenti da regimi autoritari come la Russia. L'Europa ha bisogno di creare la sua sovranità e di investire massicciamente nelle energie rinnovabili". Lo ha dichiarato la ministra per gli Affari europei della Finlandia, Tytti Tuppurainen, al suo arrivo al Consiglio Affari generali dell'Ue a Lussemburgo. "L'Ucraina deve vincere questa guerra e questa dovrebbe essere la priorità. Dovremmo essere risoluti nella nostra risposta all'aggressione russa e pronti a imporre ulteriori sanzioni se necessario", ha aggiunto.

Francia: “Abbassare i prezzi” "Dobbiamo abbassare i prezzi dell'energia e affronteremo tutti i punti: la diminuzione della domanda di gas, la limitazione dei prezzi grazie alle importazioni da Paesi come la Norvegia e gli Stati Uniti, la piattaforma dei prezzi congiunti e infine un tetto del prezzo del gas per la produzione dell'elettricità", ha detto Laurence Boone, Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'Europa e degli Affari esteri della Francia, arrivando al Consiglio Affari Generali.