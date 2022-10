Putin: "I referendum di annessione sono stati perfettamente trasparenti"

Dopo le minacce nucleari è il momento della diplomazia, dal mostrare i muscoli si passa alle parole. Così il presidente russo Vladimir Putin torna a rilasciare dichiarazioni all'agenzia Tass e alla televisione di Stato. Intanto per affrontare la spinosa questione dei referendum che hanno allarmato le democrazie occidentali. Per Putin: "I risultati dei referendum" a favore dell'annessione a Mosca delle quattro regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia "non verranno messi in discussione" perché le consultazioni "sono state perfettamente trasparenti, convincenti e oggettive".

D'altra parte però ha voluto rassicurare la popolazione. Nella Federazione russa vivono tre milioni di ucraini e "sono trattati pari ai russi", ha dichiarato il presidente russo durante un incontro organizzato con operatori del settore dell'istruzione in occasione della Giornata dell'insegnante e trasmesso dalla televisione di Stato. "Noi rispettiamo il popolo ucraino e la lingua ucraina", ha detto puntando il dito contro le restrizioni all'utilizzo della lingua russa approvate negli ultimi anni in Ucraina, "la Russia non avrebbe mai permesso quello che Kiev ha permesso con la lingua russa".

E per fermare l'emorragia di giovani in fuga dalla Russia, ha dichiarato di aver firmato un decreto che apporta delle "correzioni" alla mobilitazione parziale annunciata il 21 settembre. Parlando alla televisione di Stato, Putin ha detto che il decreto rinvierà l'arruolamento per alcune categorie di studenti, tra cui i neolaureati e gli studenti iscritti alle università private accreditate