Putin promette una "risposta dura" agli attacchi contro la Russia

Il presidente russo Vladimir Putin ha promesso una ''risposta dura'' agli attacchi contro la Russia. In un discorso trasmesso dalla televisione di Stato durante la riunione con il suo consiglio del Sicurezza, Putin ha definito i raid condotti contro diverse città dell'Ucraina, compresa la capitale Kiev, come una rappresaglia per quella che ha definito una ''azione terroristica'' contro il territorio russo, ovvero il ponte Kerch in Crimea. ''Se continueranno gli attacchi contro la Russia, la risposta sarà dura'', ha dichiarato, affermando che ''le risposte saranno della stessa portata delle minacce alla Russia''. Il presidente russo ha detto che, dopo gli ultimi attacchi, l'Ucraina si pone sullo stesso piano delle organizzazioni terroristiche internazionali. Ieri sera Putin ha accusato "i servizi speciali ucraini" per la violenta esplosione sul ponte di Crimea, da lui definita "un atto terroristico mirato a distruggere le infrastrutture civili critiche della Federazione". "C'è un solo Stato terrorista qui e il mondo intero sa qual è", è stata la risposta di Mikhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Zelensky.

Putin è intervenuto al Consiglio di sicurezza russo dove ha accusato Kiev di atti di “terrorismo nucleare”. L'Ucraina ha cercato di colpire un tratto del gasdotto TurkStream, ha denunciato. "Una serie di attacchi terroristici e di tentativi di crimini di questo tipo sono stati perpetrati contro i siti di energia elettrica e le infrastrutture di trasporto del gas del nostro Paese, compreso il tentativo di far saltare una sezione del gasdotto TurkStream". "Tutto ciò è provato da dati oggettivi, comprese le testimonianze degli autori detenuti di questi attacchi terroristici". Nel discorso televisivo, il presidente russo ha anche affermato che "su proposta del ministero della Difesa ed in conformità con il piano dello Stato Maggiore, gli attacchi massicci con armi ad alta precisione di lunga gittata sono stati lanciati contro le infrastrutture" ucraine, cercando di contestare le denunce di Kiev e dei media di obiettivi civili colpiti e di vittime civili.

Medvedev: "Il regime politico nazista ucraino va smantellato' Gli attacchi di oggi in Ucraina sono solo un "primo episodio" di rappresaglia: lo afferma il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, chiedendo il "totale smantellamento" del potere politico ucraino. "Il primo attacco è stato sferrato, ce ne saranno altri", ha scritto su Telegram, dopo la riunione del Consiglio di sicurezza. "Dal mio punto di vista, (l'obiettivo) deve essere lo smantellamento totale del regime politico in Ucraina", ha affermato. "Lo Stato ucraino nella sua attuale configurazione, con un regime politico nazista, rappresenterà una minaccia costante, diretta e chiara per la Russia. Pertanto, oltre a proteggere il nostro popolo e proteggere i confini del Paese, l'obiettivo delle nostre azioni future, a mio avviso, dovrebbe esserci lo smantellamento completo del regime politico in Ucraina".