Pyongyang, ancora un missile lanciato verso il mar del Giappone. Tokyo lo annuncia, Seul conferma

La Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile balistico. Lo denunciano i militari di Seul, come riporta l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, e dopo i primi sospetti denunciati dal ministero degli Esteri del Giappone.

Il dicastero della diplomazia di Tokyo, infatti, aveva comunicato in un primo momento che, apparentemente, Pyongyang aveva lanciato un nuovo missile balistico verso il Mar del Giappone. Il missile, secondo la televisione pubblica NHK, che citava diversi responsabili governativi, sarebbe caduto al di fuori della Zona economica esclusiva nipponica. Si è poi riunito presso il Kantei, la sede del primo ministro giapponese, il comitato di crisi.

In un secondo momento, è arrivata la conferma dai militari della Corea del Sud. In particolare, il lancio è stato confermato dallo Stato maggiore congiunto sudcoreano, che ha parlato di un missile balistico non meglio specificato.

Si tratta del settimo lancio in due settimane, circa il 25esimo dall'inizio dell'anno. L’operazione avviene nel giorno in cui Stati Uniti e Corea del Sud hanno concluso manovre marittime con la presenza della grande portaerei nucleare americana “Ronald Reagan”.

Oggi le forze nordcoreane hanno definito i lanci di missili una “legittima reazione” alle provocazioni americane. Le intelligence di Stati Uniti, Sud Corea e Giappone ipotizzano che Pyongyang stia anche preparando un imminente test nucleare, il settimo della sua storia.