Qatar. Migliaia di lavoratori stranieri sfrattati a Doha in vista della Coppa del Mondo

A meno di quattro settimane dall'inizio dei mondiali di calcio le condizioni di lavoro semi schiavistiche dei lavoratori stranieri in Qatar tornano sotto gli occhi dell'opinione pubblica. Pochi giorni fa migliaia di lavoratori stranieri sono stati sfrattati dalle loro case in alcune zone del centro della capitale Doha dove è previsto che soggiorneranno i tifosi di calcio durante la Coppa del Mondo.

gettyimages Khalifa International Stadium, qatar

È una vicenda raccolta da un inviato dell'agenzia Reuters che ha parlato con alcuni di questi lavoratori. Questi lavoratori, principalmente asiatici e africani, hanno raccontato che più di una dozzina di edifici sono stati evacuati e chiusi dalle autorità con pochissimo preavviso, costringendo i lavoratori a cercare un riparo qualsiasi, incluso coricarsi sul marciapiede sotto le loro ex case. Ad esempio in un edificio che ospitava 1.200 persone nel distretto di Al Mansoura di Doha, le autorità hanno avvertito le persone intorno alle 20 di mercoledì che avrebbero avuto solo due ore per andarsene. Infatti i funzionari municipali sono tornati intorno alle 22:30, hanno costretto tutti a uscire e hanno chiuso a chiave le porte dell'edificio. Alcuni uomini che non erano potuti tornare in tempo per ritirare i propri beni hanno semplicemente perso tutto.

By Piapie @ Youtube.com al Mansoura Doha

"Non abbiamo un posto dove andare", ha raccontato un uomo a Reuters mentre si preparava a dormire fuori per una seconda notte con altri 10 uomini. Lui, e la maggior parte degli altri lavoratori hanno rifiutato di fornire i propri nomi o dati personali per paura di rappresaglie da parte delle autorità o dei datori di lavoro. Un funzionario del governo del Qatar ha dichiarato che gli sgomberi non sono correlati alla Coppa del Mondo e sono stati progettati "in linea con i piani globali e a lungo termine in corso per riorganizzare le aree di Doha". "Da allora tutti sono stati ricollocati in alloggi sicuri e appropriati", ha affermato il funzionario, aggiungendo che le richieste di sgombero "sarebbero state condotte con il dovuto preavviso". La FIFA, non ha risposto a una richiesta di commento della Reuters e gli organizzatori della Coppa del Mondo del Qatar hanno rinviato alle risposte del governo.



@gettyimages Operai stadi Mondiali calcio Qatar 2022

Circa l'85% dei tre milioni di abitanti del Qatar sono lavoratori stranieri. Molti di coloro che sono stati sfrattati lavorano come autisti, operai a giornata che devono pensare da se' a trovare una sistemazione - a differenza di coloro che lavorano per le grandi imprese di costruzione che vivono in campi che ospitano decine di migliaia di persone. Il reporter della Reuters ha visto più di una dozzina di edifici in cui i residenti sono stati sfrattati. La maggior parte si trovava in quartieri in come Al Mansoura dove gli appartamenti verranno affittati per un prezzo tra i 240 e 420 dollari a notte.

Migrant-Rights.org Vani Saraswathi