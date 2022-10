Qatar 2022, Paul Pogba dice addio ai Mondiali

Addio definitivo ai Mondiali di calcio 2022 per Paul Pogba. Lo ha annunciato lui stesso tramite il suo agente: "Dopo le visite mediche di ieri e di oggi è estremamente doloroso informare che Paul Pogba avrà ancora bisogno di riabilitazione dopo l'operazione al ginocchio di inizio settembre. Per questo motivo, Paul non potrà fare parte della nazionale francese in Qatar".

Un recupero con tanti ostacoli per il centrocampista juventino rientrato da poco in gruppo: ha rimediato una lesione di primo grado alla coscia destra e 15 i giorni di stop. Un lasso di tempo che rimanda al 2023 il ritorno in campo con la sua squadra di club, e gli preclude la presenza ai Mondiali con la Francia.

Nei giorni scorsi il commissario tecnico francese Didier Deschamps era stato molto chiaro in proposito: "Non verrà con noi solo perché fa gruppo - aveva dichiarato in occasione delle convocazioni per la Nations League dello scorso mese -. Se non gioca prima e non è al top della forma, è inutile chiamarlo. Lui stesso non lo vorrebbe...".

L'inizio stagione di Paul Pogba è stato a dir poco problematico. A luglio l'infortunio, lesione al menisco esterno del ginocchio destro e la scelta inziale della terapia conservativa per poi optare (allungando di conseguenza i tempi di recupero) per l'intervento a settembre. Con il rientro in gruppo dei giorni scorsi il giocatore coltivava la speranza di poter scendere in campo prima della sosta del Mondial. Oggi il definitivo forfait.