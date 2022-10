Quando la fisica diventa un gioco da ragazzi: a lezione dal prof youtuber che fa impazzire la rete

Musicista diplomato al conservatorio, direttore di coro, laureato in fisica e professore. Un canale Youtube da migliaia di iscritti, 358mila follower sulla sua pagina Instagram e un profilo Tik Tok tutto da guardare. Non balla, non canta (anche se gli piacerebbe) e fa traffico grazie alla Fisica. Impossibile? Non per Vincenzo Schettini, il prof come lo chiamano i suoi followers, un caso da studiare per il successo che in pochissimi mesi ha raggiunto grazie alla sua parlantina, al ciuffo di cappelli argentei che sfida la forza di gravità ma soprattutto ai suoi video semplici – ma straordinariamente efficaci - che spiegano i concetti della fisica in maniera immediata, divertente e soprattutto sempre agganciata alla realtà che ci circonda.

Il suo canale YouTube La fisica che ci piace (a cui si affianca un canale dedicato alla matematica) è un pozzo inesauribile di spiegazioni, esercizi e dimostrazioni al quale studenti, ma anche appassionati, attingono quotidianamente per risolvere dubbi matematici o semplicemente per curiosità.

Ma Vincenzo non nasce come divulgatore scientifico. “Il mio sogno da sempre era fare il prof ed è da lì che ho cominciato” ci racconta emozionato a Roma durante una delle tappe in giro per l’ltalia per presentare il suo libro edito da Mondadori Selecta. La fisica che ci piace

Mondadori Fb La fila a Roma per il libro di Vincenzo Schettini

Mentre parliamo ci sono decine di persone che attendono con ansia il momento giusto per fare un selfie e per farsi firmare il libro. Lui non si sottrae e a ognuno dedica un sorriso, una battuta o un cenno di affetto.

“E un’emozione enorme entrare finalmente in contatto con i miei “lovvini – come li chiama scherzosamente – ho un contatto quotidiano diretto con ognuno di loro attraverso le mie live di fisica e matematica ma vederli e parlarci è proprio un’altra cosa” ammette.

Vincenzo ha cominciato a giocare coi social quasi per caso. Da professore amatissimo per le sue lezioni sempre dinamiche e pratiche ha provato a fare una lezione in diretta su youtube. “La mia prima live è stata divertente racconta – a guardarla c’erano solo i miei studenti. Li avevo minacciati: se questo pomeriggio non la vedete domani vi interrogo”. Il gioco funziona e nel giro di un annetto le sue lezioni diventano materiale prezioso per migliaia di studenti. Le live settimanali un momento di incontro per porre domande e mettersi alla prova con gli esercizi. Le sue lezioni sono sempre pratiche: piene di esercizi, poca teoria, pochi punti essenziali chiariti bene e via con la pratica. Tanti esercizi da fare passo passo con lui per trovare la giusta dimestichezza con la materia.