Quattro palestinesi uccisi in un raid israeliano a Nablus

È di 4 palestinesi uccisi e 19 feriti il bilancio di un raid israeliano avvenuto nella notte in Cisgiordania. L'esercito israeliano ha confermato in una dichiarazione congiunta con la polizia e le agenzie di intelligence di aver condotto un'operazione notturna su larga scala a Nablus, facendo irruzione in un "appartamento nascondiglio nella Kasbah di Nablus utilizzato come quartier generale e sito di produzione di esplosivi dai principali agenti del gruppo terroristico "Lion's Den", "la fossa dei leoni" un nuovo gruppo di giovani combattenti palestinesi che nelle ultime settimane ha condotto operazioni anti-israeliane a Nablus.

L'Idf afferma che le truppe hanno fatto esplodere il sito di produzione di esplosivo e che diversi palestinesi armati sono stati colpiti. L'esercito israeliano sostiene che il gruppo terroristico "Lion's Den" avrebbe ucciso un militare israeliano e avrebbe condotto vari attacchi contro insediamenti di coloni.