Quelle bollette da 710mila euro: "In un anno aumentate di 10 volte, così non si può lavorare"

Il titolare squaderna sul tavolo le ultime bollette della sua azienda. Sono quelle di agosto, il mese in cui la produzione è ridotta - per via delle ferie- a soli dieci giorni. Poi le mette a confronto con quelle dell'anno precedente. Il gas è decuplicato: i 67mila euro di agosto 2021 sono diventati 710mila.

L'elettricità è cinque volte più cara : da 340mila euro agli 1,6 milioni di quest'anno. In attesa delle utenze di settembre, e di altri rincari fuori controllo, lo sguardo si perde oltre le finestre, all'azienda che impiega 700 operai e che abbraccia il parco del Ticino a Robecchetto con Induno. Uno stabilimento simbolo di un modo di fare impresa in Italia: conduzione famigliare, stretto rapporto col territorio, posti di lavoro che si passano da padre in figlio, ma anche innovazione e ricerca, con uno sguardo internazionale ed esportazioni che toccano l'80%.

Qui si lavora dal 1938 tutta la filiera del cotone trasformandola, attraverso processi sostenibili e innovativi, in grandi rotoli di tessuti per jeans che vengono venduti in tutto il mondo. Tra gli ultimi brevetti un filato vegetale, ricavato dal caucciù, che sostituisce quello sintetico e consente ai jeans di essere interamente compostabili, riciclabili, smaltibili. Questa è estorsione energetica -sospira Alberto Candiani buttando nuovamente un occhio alle bollette- e frena la ripresa che avevano registrato dopo il lockdown e le fasi più acute della pandemia. Ad inizio anno abbiamo assunto altri cento operai.

Oggi le prospettive sono molto diverse. Il caro bollette pesa già cosi tanto da aver rivoluzionato la produzione. I turni settimanali -che erano tornati su sei giorni per rispondere all'aumento delle commesse- sono passati a quattro giorni. Fermare parte della lavorazione è l'unico sistema per risparmiare energia e contenere i costi. Chiediamo al governo di raddoppiare il credito di imposta, confidiamo nel “price cap” europeo al costo del gas -rilancia Candiani- ma speriamo anche che si torni a parlare presto di pace. Oggi nei reparti di filatura, tessitura e tintoria non si lavora: gli operai, tutti dell'alto milanese, sono a casa. L'organizzazione su quattro giorni è prevista almeno fino a Natale. Poi, chissà. Nei giganteschi capannoni i macchinari sono spenti, in attesa del prossimo turno. Il silenzio intorno è surreale. Passeggiando tra i banchi la sensazione è netta: anche qui è arrivata la guerra, e non accenna ad andarsene via.