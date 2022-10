Quirinale, Mattarella riceve i familiari di Piero Angela. Il testamento nell'ultimo Superquark

Un incontro formale - con la famiglia del conduttore scomparso ed i vertici Rai - dal quale però trapelava l'emozione: con la stretta a due mani del presidente della repubblica, Sergio Mattarella , ad Alberto Angela visibilmente commosso, nel ricevimento di consegna al capo della stato, del "testamento" spirituale di Piero Angela , scomparso esattamente due mesi fa: l'eredità per i giovani nell'ultima serie di Superquark da lui ideata e confezionata prima di morire, le 18 puntate dal titolo "Prepararsi al Futuro", in onda su Raitre a partire da domani.

Nel suo ultimo Superquark, l'eredità per i giovani



Si tratta dell'ultimo lavoro prima della morte, a cui il giornalista e divulgatore - morto lo scorso 13 agosto, a 96 anni - ha dedicato un impegno e passione particolari: un documentario a cui teneva moltissimo, incentrato sull'allarme per i cambiamenti climatici, che Piero Angela aveva pensato come destinato ai giovani. La nuova serie andrà in onda per 18 puntate.