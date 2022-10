Rai e Airc contro il cancro: "Insieme oggi per cambiare il domani"

“Oggi cambiamo il domani”! E’ questo l’obiettivo che Rai e Airc si propongono scendendo in campo e unendo le forze dal 6 al 13 novembre con la campagna di informazione “I giorni della ricerca”.

Il cancro è un’emergenza

"I tumori sono ancora un'emergenza in Italia. Sono stati fatti molti progressi negli ultimi anni, e questo si vede anche nei tassi di sopravvivenza. Ma resta il fatto che ogni giorno mille persone ricevono una diagnosi di cancro''. Lo ha ricordato il presidente dell'Associazione per la ricerca sul cancro (Airc), Andrea Sironi, a margine della presentazione, oggi a Roma, dell'annuale maratona Rai-Fondazione Airc.

"Questa malattia incide, direttamente o indirettamente, su tutte le famiglie - continua Sironi- quindi è una battaglia che dobbiamo combattere tutti insieme. I progressi fatti sono enormi, e oggi siamo davvero sulla frontiera, grazie anche ai vaccini mRNA che hanno attivato un circolo virtuoso anche per la ricerca oncologica''.

La partnership con la Rai

"I Giorni della Ricerca sono un appuntamento ormai tradizionale, di cui la Rai è particolarmente orgogliosa. La collaborazione tra Rai e Airc è stata essenziale, in Italia, per cambiare l'atteggiamento delle persone nei confronti della malattia, per rendere il cancro un argomento raccontabile e una malattia sempre più curabile" ha affermato la presidente della Rai Marinella Soldi. "Anche quest'anno - prosegue la presidente - il servizio pubblico si mobilita mettendo a disposizione i suoi punti di forza: il rapporto consolidato con gli utenti, il talento degli artisti e delle maestranze, la capillarità dell'informazione, la varietà delle piattaforme che spaziano dai canali lineari ai social”. Lo scorso anno, aggiunge, "sono stati raccolti 8,8milioni di euro. Una somma davvero rilevante, raggiunta grazie a donazioni che partono dai due euro fino ad arrivare a cifre ingenti."

Il futuro è nella ricerca

Protagonista al centro dell'immagine di campagna Francesco Nicassio, ricercatore Airc presso la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia di Milano, insieme al suo team di giovani scienziati. Le sue ricerche si concentrano sull'infinitamente piccolo, i micro RNA, minuscole molecole che controllano il destino e l'identità delle cellule, e la cui degradazione contribuisce allo sviluppo dei tumori al seno. "La ricerca è un lavoro duro, fatto di sfide che non sempre riusciamo a vincere - sottolinea Nicassio - ma ogni ricercatore sa che i suoi sforzi acquistano nuovo valore quando si combinano con quelli degli altri, perchè ogni singola informazione in più diventa parte di una conoscenza comunitaria più ampia, che prima o poi porterà alla grande scoperta, quella che cambierà il nostro mondo riuscendo a curare tutti i pazienti".