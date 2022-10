Rally delle borse, gas in forte calo

Corrono le borse europee, accelerando dopo l'apertura di Wall Street in netto rialzo, grazie ai conti trimestrali della grandi banche statunitensi.

Milano, Francoforte e Parigi guadagnano quasi due punti percentuali.

Bene anche Londra, in rialzo di oltre un punto: agli investitori piace il dietrofront annunciato dal governo Truss, che ridimensiona i tagli fiscali in deficit e le sovvenzioni pubbliche contro il caro bollette.

Gas naturale in forte calo : perde oltre il 7%. Sul mercato di Amsterdam il megawatt/ora vale poco più di 131 euro , ai minimi da giugno. La Commissione europea domani potrebbe proporre un tetto del prezzo del gas dinamico e temporaneo "per evitare un'eccessiva volatilità dei prezzi e prevenire picchi estremi sul mercato dei derivati energetici".

Intanto al di fuori del paniere principale, a Piazza Affari il titolo Mps ancora in forte calo (-2,74%, prezzo per azione 2 euro) nel primo giorno dell'aumento di capitale. In picchiata i diritti di opzione.