L’Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile’ sarà l’occasione per presentare il Rapporto annuale dell’ASviS, che dal 2016 è uno strumento indispensabile per avere una visione d’insieme sulla sostenibilità nel nostro Paese, in Europa e nel mondo, realizzato grazie al contributo degli oltre 900 esperti messi a disposizione dagli Aderenti all’Alleanza.