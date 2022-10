Rave di Modena, si tratta ad oltranza per evitare lo sgombero

A meno di 24 ore dall'annuncio del ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, sta per scattare lo sgombero del raduno clandestino alle porte di Modena , nel capannone dove per più due giorni si sono radunate più di 3000 persone.

Ieri mattina blocchi stradali, code e traffico in tilt nella zona a Nord della città, dove in concomitanza al rave, c'era anche il salone degli sport invernali 'SkiPass' in fiera.

Sempre a causa del rave - clandestino e senza alcuna autorizzazione - erano state chiuse (ma poi riaperte dopo qualche ora ieri mattina) per motivi di sicurezza, le uscite autostradali sull'A22 (a Carpi e Campogalliano), Modena Nord e Sud in A1.

Oggi in cdm: il piano "anti-rave"

Proprio oggi in Consiglio dei ministri - secondo fonti del Viminale - il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, porterà (per un primo esame), una serie di nuove misure normative, per dare "nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione ed intervento", rispetto a casi come quello del rave conclusosi nel Modenese.

Confische, ed intercettazioni dei social

Tra le misure - secondo quanto filtrato - confisca obbligatoria dei veicoli (camion e furgoni, strumentazione e apparecchiature musicali usate dagli organizzatori dei raduni. E per gli organizzatori dei rave l’obbligo del "ripristino dell’ordine nei luoghi dove si sono svolti i rave".

Secondo diverse fonti il governo inoltre starebbe ragionando su utilizzare le "intercettazioni sulle chat ed i social network" - utilizzati da chi organizza gli eventi - configurando reati di particolare gravità con il fine di sapere in anticipo "quando e dove", questo tipo di eventi stanno per svolgersi, consentendo così alle forze dell'ordine di presidiare gli accessi alle aree dove si svolgerebbero.